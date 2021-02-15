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Гузель Сагитова официально стала заместителем исполкома Казани по вопросам социальной сферы

08:25, 15.02.2021
Гузель Сагитова официально стала заместителем исполкома Казани по вопросам социальной сферы
Фото: realnoevremya.ru (архив)

Экс-директор татарского ТЮЗа им. Кариева Гузель Сагитова официально стала замруководителя исполкома Казани по вопросам социальной сферы. Об этом заявил мэр столицы Татарстана Ильсур Метшин во время делового понедельника.

10 лет она проработала на канале «Татарстан-Новый век», позже развернула большую работу с молодежью в татарском ТЮЗе. Ей было предложено войти Казгордуму, по одномандатному округу Сагитова одержала победу. За полгода в исполкоме обратили внимание на ее работу.

Ранее о переходе Сагитовой на работу в исполком города сообщили источники «Реального времени». Место директора театра займет поэтесса Луиза Янсуар.

Татьяна Леухина
ОбществоВласть Татарстан
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