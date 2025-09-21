Администрация районов Казани обратилась к жителям из-за провалов грунта у дома на Дубравной

Там отмечают, что коллектор имеет высокий процент износа

Администрация Вахитовского и Приволжского районов Казани обратилась к жителям дома №43 по улице Дубравной с просьбой не парковать автомобили в районе проведения аварийных работ. Соответствующее сообщение опубликовано в телеграм-канале администрации.

Причиной обращения стали участившиеся случаи обвала грунта над самотечным канализационным коллектором диаметром 800 мм, построенном в 1988 году. Вчерашний обвал у дома №43а перерос сегодня в новый провал, расположенный в 200 метрах от предыдущего. «Водоканал» извлек автомобили, попавшие в зону обвала.

В настоящее время ведутся аварийные работы на сетях канализации без отключения водоснабжения. Для обеспечения бесперебойного водоотведения будет установлена временная напорная линия. Администрация отмечает, что коллектор имеет высокий процент износа и включен в план реконструкции на этот год в рамках инвестиционной программы предприятия.

Местный проезд у дома №43 частично перекрыт в связи с образованием провалов. Администрация просит жителей не парковать автомобили в указанной на схеме зоне, которая ограждена как опасная.

Рената Валеева