Автомобиль пострадал от ливня. Что делать?

«Реальное время» подготовило инструкции для водителей, чьи авто пострадали от стихии

Фото: Динар Фатыхов

Казань последние два дня оказалась во власти мощного ливня с грозой. Центр превратился в бурные реки, а дороги — в опасные потоки воды. Под удар стихии попали и казанские автовладельцы. Особенно пострадала парковка у производственного цеха Wildberries в поселке Новая Тура, где размылся асфальт, образовав провал, в который угодили Audi, Lexus и Mazda. Что делать, если ваш автомобиль оказался под завалами, на него упало дерево, он заглох в глубокой луже или вы не заметили из-за сильного дождя открытый люк? «Реальное время» совместно с экспертами подготовило подробные инструкции.

1. Машина оказалась под деревом

В случае прогноза сильного ливня эксперты рекомендуют заранее позаботиться об укрытии для автомобиля: использовать крытую стоянку, подземный паркинг или как минимум открытую парковку, расположенную вдали от деревьев и потенциально опасных конструкций.

Если же приходится оставлять автомобиль во дворе, необходимо внимательно оценить окружающую обстановку. Для защиты от града целесообразно использовать специальный защитный чехол.

Реальное время / realnoevremya.ru

Компенсацию за ущерб, причиненный стихией, можно получить через страховую компанию, однако полис ОСАГО не покрывает такие повреждения. Для этого необходимо наличие полиса КАСКО.

— В подавляющем большинстве договоров КАСКО стихийные бедствия входят в число страховых рисков, однако существуют договоры страхования «мини-КАСКО», которые могут не включать подобные риски. Подробный перечень страховых рисков всегда указан в договоре со страховой компанией, — сообщили «Реальному времени» во Всероссийском союзе страховщиков.

2. Машина угодила под дорожное полотно

С оценкой ущерба сотрудниками ГАИ ясно — все сделают за вас, но как быть, если необходимо вытащить автомобиль из ямы?

Из небольшого углубления (до 10 см) автомобиль можно вытянуть с помощью троса. Однако если машина провалилась в яму глубже, необходимо вызывать эвакуатор. В случае, когда авто перевернулось набок, даже в неглубокой яме, целесообразнее использовать манипулятор.

В некоторых ситуациях может возникнуть необходимость срочно извлечь автомобиль, не дожидаясь приезда сотрудников ГАИ или эвакуатора. Например, если автомобиль мешает проведению ремонта при прорыве водо— или газопровода. В случае если он извлекается тросом и при этом получает дополнительные повреждения, владельцу необходимо установить, от какой организации действуют проводившие работы, зафиксировать процесс на видео. Эти данные нужны для предъявления претензий о возмещении ущерба.

Реальное время / realnoevremya.ru

Экс-президент Союза страховщиков, директор «ПСК-страхование» Рустэм Сабиров в разговоре с «Реальным временем» посетовал, что даже все эти меры не гарантируют вам безопасности.

— Когда на ровной парковке автомобиль проваливается под землю, слов просто нет. Понятно, если бы машины ставили под рекламными щитами, где не рекомендуют, или около шатающихся деревьев, или вблизи зданий, откуда может вылететь часть кровли, — парковаться там нельзя. Но где тогда вообще парковаться в городе? — задался он вопросом.

3. Машина заглохла в луже

Перед тем как решиться на преодоление глубокой лужи, следует тщательно взвесить все за и против. Водители не имеют представления о реальной глубине и о том, что скрывается под водой.

Преодолевать такое препятствие необходимо на минимальной скорости, чтобы в случае возникновения опасности иметь возможность отступить назад и поискать объезд. Двигаться следует на очень низких оборотах.

Реальное время / realnoevremya.ru

Даже если вода не попала в двигатель, следует подключить автомобиль к диагностическому сканеру для выявления возможных ошибок и определения причины остановки. Как правило, если с двигателем нет серьезных проблем, требуется лишь просушка автомобиля. Для этой цели лучше всего обратиться к профессионалам — в детейлинговые компании, где проведут химчистку салона и полную просушку всех узлов и агрегатов.

4. Машина наехала на открытый люк

Среди автовладельцев распространено мнение, что ДТП считается только столкновение двух или более авто, либо наезд на какой-либо объект, повлекшие за собой повреждения, материальный ущерб, травмы или смерть. Но согласно законодательству, это понятие куда шире.

Реальное время / realnoevremya.ru

Возможность получения компенсации в таких случаях существует. В соответствии с Гражданским кодексом, вред, причиненный имуществу, должен быть возмещен виновным лицом. В случае фиксации нарушения ответственность возлагается на дорожные службы или иную организацию, отвечающую за поддержание дорожной инфраструктуры в надлежащем состоянии.