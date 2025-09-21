Новости происшествий

08:03 МСК Все новости
Новости раздела
Происшествия

В России за сутки потушили семь лесных пожаров

10:42, 21.09.2025

В настоящее время ведутся работы по тушению шести лесных пожаров

В России за сутки потушили семь лесных пожаров
Фото: взято с телеграм-канала ГУ МЧС по Забайкальскому краю

За прошедшие сутки в России ликвидировано семь лесных пожаров в семи регионах страны. В настоящее время ведутся работы по тушению шести лесных пожаров, зафиксированных в трех регионах.

Ранее Гидрометцентр Татарстана объявил штормовое предупреждение о высокой пожарной опасности лесов на территории РТ в период с 18 по 22 сентября.

В тушении задействовано 159 человек, 30 единиц техники и 5 воздушных судов. На авиационном мониторинге лесопожарной обстановки находится 54 воздушных судна.

Особый противопожарный режим действует в 46 регионах, пожароопасный сезон объявлен в 83 регионах.

взято с официального канала ФБУ «Авиалесоохрана»

С начала года оперативность тушения лесных пожаров составила 71,4%.

За 19 сентября на территории России было ликвидировано девять лесных пожаров в семи регионах страны.

Рената Валеева

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

Происшествия

Новости партнеров

Читайте также