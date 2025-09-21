В России за сутки потушили семь лесных пожаров
В настоящее время ведутся работы по тушению шести лесных пожаров
За прошедшие сутки в России ликвидировано семь лесных пожаров в семи регионах страны. В настоящее время ведутся работы по тушению шести лесных пожаров, зафиксированных в трех регионах.
Ранее Гидрометцентр Татарстана объявил штормовое предупреждение о высокой пожарной опасности лесов на территории РТ в период с 18 по 22 сентября.
В тушении задействовано 159 человек, 30 единиц техники и 5 воздушных судов. На авиационном мониторинге лесопожарной обстановки находится 54 воздушных судна.
Особый противопожарный режим действует в 46 регионах, пожароопасный сезон объявлен в 83 регионах.
С начала года оперативность тушения лесных пожаров составила 71,4%.
За 19 сентября на территории России было ликвидировано девять лесных пожаров в семи регионах страны.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».