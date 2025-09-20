В России за сутки потушено 9 лесных пожаров

В борьбе с огнем задействовано 137 человек, 12 единиц техники и 5 воздушных судов

За прошедшие сутки на территории России было ликвидировано девять лесных пожаров в семи регионах страны. В настоящее время продолжаются работы по тушению трех лесных пожаров в трех регионах.

В борьбе с огнем задействовано 137 человек, 12 единиц техники и пять воздушных судов. Авиационный мониторинг лесопожарной обстановки проводит 51 воздушное судно.

В 46 регионах страны действует особый противопожарный режим. Пожароопасный сезон объявлен в 85 регионах.





По данным ведомства, с начала года 71,4% лесных пожаров было ликвидировано менее чем за сутки с момента обнаружения.

За 19 сентября на территории России ликвидировано 10 лесных пожаров в восьми регионах страны.



Анастасия Фартыгина