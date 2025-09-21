В Казани частично ограничат движение по улице Габдуллы Тукая
Перекрытие будет действовать с 26 сентября по 10 октября
В связи с подключением нового жилого комплекса к централизованным сетям водоснабжения, движение транспорта по улице Габдуллы Тукая будет частично ограничено. Об этом сообщили в комитете внешнего благоустройства города.
С 26 сентября по 10 октября будет перекрыт участок улицы Габдуллы Тукая напротив здания №108 в направлении движения в сторону улицы Ахтямова.
Кроме того, 28 сентября в Казани будут перекрыты две улицы в связи с проведением поэтического вечера. Ограничение коснется следующих участков:
- улица Петербургская — от улицы Артема Айдинова до улицы Ульянова-Ленина;
- улица Артема Айдинова — от улицы Тихомирнова до улицы Петербургской.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».