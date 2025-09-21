Новости общества

08:03 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Казани частично ограничат движение по улице Габдуллы Тукая

10:05, 21.09.2025

Перекрытие будет действовать с 26 сентября по 10 октября

В Казани частично ограничат движение по улице Габдуллы Тукая
Фото: Реальное время

В связи с подключением нового жилого комплекса к централизованным сетям водоснабжения, движение транспорта по улице Габдуллы Тукая будет частично ограничено. Об этом сообщили в комитете внешнего благоустройства города.

С 26 сентября по 10 октября будет перекрыт участок улицы Габдуллы Тукая напротив здания №108 в направлении движения в сторону улицы Ахтямова.

Кроме того, 28 сентября в Казани будут перекрыты две улицы в связи с проведением поэтического вечера. Ограничение коснется следующих участков:

  • улица Петербургская — от улицы Артема Айдинова до улицы Ульянова-Ленина;
  • улица Артема Айдинова — от улицы Тихомирнова до улицы Петербургской.
Рената Валеева

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

Общество Татарстан

Новости партнеров

Читайте также