В Казани частично ограничат движение по улице Габдуллы Тукая

Перекрытие будет действовать с 26 сентября по 10 октября

Фото: Реальное время

В связи с подключением нового жилого комплекса к централизованным сетям водоснабжения, движение транспорта по улице Габдуллы Тукая будет частично ограничено. Об этом сообщили в комитете внешнего благоустройства города.

С 26 сентября по 10 октября будет перекрыт участок улицы Габдуллы Тукая напротив здания №108 в направлении движения в сторону улицы Ахтямова.

Кроме того, 28 сентября в Казани будут перекрыты две улицы в связи с проведением поэтического вечера. Ограничение коснется следующих участков:

улица Петербургская — от улицы Артема Айдинова до улицы Ульянова-Ленина;

улица Артема Айдинова — от улицы Тихомирнова до улицы Петербургской.

Рената Валеева