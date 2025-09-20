28 сентября в Казани перекроют две улицы из-за проведения поэтического вечера
Ограничение будет действовать с 00:00 до 23:00 при необходимости
28 сентября в Казани перекроют две улицы в связи с проведением поэтического вечера. Соответствующий проект постановления исполкома города сейчас проходит антикоррупционную экспертизу.
Ограничение движения и стоянки транспортных средств планируют ввести на следующих участках:
- по ул. Петербургской — от ул. Артема Айдинова до ул. Ульянова-Ленина;
- по ул. Артема Айдинова — от ул. Тихомирнова до ул. Петербургской.
Ограничение будет действовать с 00:00 до 23:00 при необходимости.
Напомним, 4 ноября в центральной части Казани перекроют в связи с проведением крестного хода участок от Благовещенского собора до Крестовоздвиженской церкви.
