28 сентября в Казани перекроют две улицы из-за проведения поэтического вечера

18:24, 20.09.2025

Ограничение будет действовать с 00:00 до 23:00 при необходимости

Фото: Динар Фатыхов

28 сентября в Казани перекроют две улицы в связи с проведением поэтического вечера. Соответствующий проект постановления исполкома города сейчас проходит антикоррупционную экспертизу.

Ограничение движения и стоянки транспортных средств планируют ввести на следующих участках:

  • по ул. Петербургской — от ул. Артема Айдинова до ул. Ульянова-Ленина;
  • по ул. Артема Айдинова — от ул. Тихомирнова до ул. Петербургской.
Максим Платонов / realnoevremya.ru

    Ограничение будет действовать с 00:00 до 23:00 при необходимости.

    Напомним, 4 ноября в центральной части Казани перекроют в связи с проведением крестного хода участок от Благовещенского собора до Крестовоздвиженской церкви.

    Галия Гарифуллина

