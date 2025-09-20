«Рубин» сыграл вничью с «Акроном», Даку и Сиве забили по голу

Казанцы снова не смогли победить на выезде

Фото: Динар Фатыхов

«Рубин» сыграл в Самаре вничью с «Акроном» (2:2) в матче 9-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Команда Рашида Рахимова продлила безвыигрышную серию на выезде до шести игр подряд.

По ходу встречи «Акрон» побеждал казанцев со счетом 2:0, но во втором тайме гости отыгрались. В составе «Рубина» голы забили Мирлинд Даку и новичок Жак Сиве. У «Акрона» отличились Дмитрий Пестряков и Кристиан Бистрович. В обоих случаях у хозяев ассистировал Стефан Лончар.

Для Даку забитый гол стал уже седьмым в текущем чемпионате РПЛ, албанский форвард вышел в лидеры гонки лучших бомбардиров сезона.

«Рубин» набрал 15 очков после девяти туров и расположился на пятой строчке турнирной таблицы. «Акрон» идет 14-м с семью набранными баллами.

Следующий матч «Рубин» проведет 27 сентября в Москве с «Локомотивом» в 16.30 по московскому времени.

«Акрон» (Тольятти) — «Рубин» (Казань) — 2:2 (1:0, 1:2)

Голы:

1:0 — 37, Пестряков (Лончар);

2:0 — 50, Бистрович (Лончар);

2:1 — 54, Даку (Иву);

2:2 — 86, Сиве (Швец)

Зульфат Шафигуллин