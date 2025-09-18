Новости общества

В Госдуме поддержат принцип «приехал — отработал — уехал» в отношении мигрантов

21:32, 18.09.2025

С такой инициативой выступил глава Минэкономразвития Максим Решетников

Фото: взято с сайта kremlin.ru

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил о поддержке позиции Министерства экономического развития в вопросе регулирования трудовой миграции. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее глава Минэкономразвития Максим Решетников озвучил новую модель миграционной политики в стране.

— Привлекать мигрантов, да, разумеется, надо. Но нам предстоит здесь еще закончить тот процесс, который мы начали, когда к миграции мы будем подходить по принципу «приехал — отработал — уехал». <…> нам здесь не нужны, так объективно, ни семьи, ни учить мы никого не обязаны — неграждан своей страны — и так далее, — заявил Решетников.

На встрече с президентом России, Владимиром Путиным, которая состоялась сегодня с главами фракций политических партий, подход Минэкономразвития получил одобрение.

Ранее стало известно, что в России могут отменить патентную систему для трудовых мигрантов.

Наталья Жирнова

