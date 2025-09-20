Трамп предложил иностранцам вид на жительство в США за $1 млн

Новый подход исключает возможность получения визы для людей с низкой квалификацией, чтобы не создавать конкуренцию на рынке труда для американцев

Президент США Дональд Трамп объявил о запуске новой программы под названием The Trump Gold Card, которая позволит иностранцам получить вид на жительство в США по ускоренной процедуре за $1 миллион. Документ опубликован на сайте Белого дома.

Министр торговли США Говард Латник объяснил, что эта программа заменит существующие визовые категории EB-1 и EB-2, предназначенные для высококвалифицированных специалистов. Он отметил, что новый подход исключает возможность получения визы для людей с низкой квалификацией, чтобы не создавать конкуренцию на рынке труда для американцев.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

Латник также сообщил, что на первом этапе планируется выдать 80 тыс. «золотых карт». После этого будет проведена оценка эффективности программы, и, возможно, будет принято решение об отмене других визовых категорий.

По сути, новая карта будет аналогична грин-карте. Индивидуальные заявители смогут получить ее за $1 млн, а компании, приглашающие иностранных работников, должны будут заплатить $2 млн плюс дополнительный сбор в размере $15 тысяч.

Анастасия Фартыгина