Трамп допустил возможность приостановки правительства США с 1 октября

Президент США Дональд Трамп заявил о риске приостановки работы федерального правительства (шатдауна) с 1 октября, если республиканцы и демократы не достигнут соглашения по финансированию. В пятницу, общаясь с журналистами в Белом доме, он отметил: «Мы продолжим переговоры с демократами, но я думаю, что на некоторый срок страна может оказаться закрыта», пишет ТАСС.

Трамп подчеркнул, что в случае шатдауна «многие вещи, за которые бьются демократы, оплачивать не получится», добавив, что приоритетом останутся вооруженные силы и социальные выплаты.

Президент объяснил, что для продолжения финансирования необходимо, чтобы законопроект, одобренный Палатой представителей, прошел также через Сенат.

— У нас 53 сенатора (из числа республиканцев), а нам нужно 60 голосов. Это значит, что демократам в Сенате нужно проголосовать [в поддержку разработанного республиканцами законопроекта]. А я не думаю, что они так проголосуют, — резюмировал он.

Ранее в тот же день Сенат отклонил два законопроекта о продолжении финансирования правительства. Законопроект от республиканцев получил поддержку 48 сенаторов, а документ от демократов — 47 голосов. Это решение увеличивает вероятность шатдауна, так как Конгресс уйдет на перерыв на следующей неделе.

Напомним, что с 1977 года финансирование правительства США прерывалось более 20 раз из-за разногласий между администрацией и Конгрессом. Самый длительный шатдаун произошел в период с 22 декабря 2018 года по 25 января 2019 года и длился 35 дней.

Анастасия Фартыгина