В Татарстане возобновились сельскохозяйственные ярмарки

За первую неделю работы ярмарок было реализовано сельхозпродукции на 80 млн рублей

Фото: Максим Платонов

С 13 сентября в Татарстане вновь начали работу традиционные сельскохозяйственные ярмарки. Они проходят на 14 площадках в Казани, двух — в Набережных Челнах и Зеленодольском районе, трех — в Нижнекамском районе, а также в других муниципалитетах.

По данным министра сельского хозяйства республики Марата Зяббарова, за первую неделю работы ярмарок было реализовано сельхозпродукции на 80 млн рублей.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

В частности, продано 472 тонны овощей, 19 тонн разливного молока, 35 тонн сахара, 161 тысяча яиц и 68 тонн мяса. Для доставки товаров было задействовано 960 единиц транспорта.

Напомним, что уборка зерновых культур в Татарстане подошла к завершению. На сегодняшний день обмолочено 1 млн 188 тыс. гектаров, что составляет 97% от запланированных площадей. Валовой сбор зерна достиг 4,5 млн тонн при средней урожайности 38 центнеров с гектара.



Анастасия Фартыгина