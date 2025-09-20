Татарстан завершает уборку зерна: намолочено 4,5 млн тонн
Из зерновых культур осталось убрать 44 тыс. гектаров кукурузы
Уборка зерновых культур в Татарстане подошла к завершению. На сегодняшний день обмолочено 1 млн 188 тыс. гектаров, что составляет 97% от запланированных площадей. Валовой сбор зерна достиг 4,5 млн тонн при средней урожайности 38 центнеров с гектара.
Об этом на республиканском совещании в Доме правительства доложил заместитель премьер-министра — министр сельского хозяйства и продовольствия Марат Зяббаров.
Как сообщил министр, полностью завершили уборку зерновых 13 районов, еще 10 планируют сделать это в ближайшие дни. Из зерновых культур осталось убрать 44 тыс. гектаров кукурузы.
