Татарстан завершает уборку зерна: намолочено 4,5 млн тонн

Из зерновых культур осталось убрать 44 тыс. гектаров кукурузы

Фото: Рустем Газизов

Уборка зерновых культур в Татарстане подошла к завершению. На сегодняшний день обмолочено 1 млн 188 тыс. гектаров, что составляет 97% от запланированных площадей. Валовой сбор зерна достиг 4,5 млн тонн при средней урожайности 38 центнеров с гектара.

Об этом на республиканском совещании в Доме правительства доложил заместитель премьер-министра — министр сельского хозяйства и продовольствия Марат Зяббаров.

Как сообщил министр, полностью завершили уборку зерновых 13 районов, еще 10 планируют сделать это в ближайшие дни. Из зерновых культур осталось убрать 44 тыс. гектаров кукурузы.

Анастасия Фартыгина