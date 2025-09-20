Запрет на продажу вейпов в России не повлияет на их использование и хранение

Госдума принимает жесткую позицию по вейпам из-за их популярности среди детей

Фото: Реальное время

Запрет на продажу вейпов не будет касаться их хранения и использования, заявил глава Комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов. Он пояснил, что цель нового законопроекта — регулирование торговли, а не ограничение личного пользования, пишет ТАСС.

В ближайшие два месяца Госдума рассмотрит законопроект о полном запрете продажи вейпов и жидкостей к ним. Леонов отметил, что после введения запрета граждане смогут продолжать использовать свои устройства без каких-либо последствий, так как законопроект не предусматривает наказаний за их хранение или использование.

— Ограничений в этом отношении не планируется, и штрафов за хранение никто вводить не будет, — подчеркнул он.

Реальное время / realnoevremya.ru

Парламентарий также отметил, что Госдума принимает жесткую позицию по вейпам из-за их популярности среди детей. Ранее уже были введены меры по борьбе с продажей вейпов несовершеннолетним, включая значительные штрафы и уголовную ответственность за повторные нарушения.

Напомним, депутаты Госдумы от фракции «Справедливая Россия — За правду» разработали законопроект о введении административной ответственности за продажу вейпов.

Суммы штрафов составят:

для граждан: от 50 до 200 тысяч рублей;

для должностных лиц: от 300 до 500 тысяч рублей;

для юрлиц: от одного до двух миллионов рублей.

Анастасия Фартыгина