Минстрой Татарстана сообщил о тысячах проверок на стройплощадках и уровне производственного травматизма

С начала года СРО провели 1860 проверок, по итогам которых меры дисциплинарного воздействия были применены в 830 случаях

Фото: Артем Дергунов

Министр строительства Татарстана Марат Айзатуллин привел данные по контролю за соблюдением законодательства на стройплощадках республики. С начала года саморегулируемые организации (СРО) провели 1 860 проверок, по итогам которых меры дисциплинарного воздействия были применены в 830 случаях.

Инспекция Госстройнадзора за тот же период провела 1 244 проверки, вынеся 383 постановления об административной ответственности. Наиболее активно проверки вело Главное инвестиционно-строительное управление (ГИСУ) РТ: в ходе 2 225 проверок было выявлено 4 868 нарушений трудового законодательства, из которых на сегодня устранено 4 691.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Министр обратился к участникам строительного процесса с напоминанием о необходимости неукоснительного соблюдения закона для минимизации числа чрезвычайных происшествий.

Напомним, что в Татарстане по состоянию на 20 сентября годовой план по вводу жилья выполнен на 88%. В эксплуатацию сдано 2 млн 857 тыс. кв. метров недвижимости.



Анастасия Фартыгина