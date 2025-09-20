В Татарстане выполнен на 88% годовой план по вводу жилья

Фото: Мария Зверева

В Татарстане по состоянию на 20 сентября годовой план по вводу жилья выполнен на 88%. В эксплуатацию сдано 2 млн 857 тыс. кв. метров недвижимости. Об этом доложил министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Марат Айзатуллин на республиканском совещании в Доме правительства.

Наибольший вклад в общий объем внесло индивидуальное жилищное строительство: сдано 15 670 домов общей площадью более 2 млн 115 тыс. кв. метров.

Реальное время / realnoevremya.ru

По программе социальной ипотеки план выполнен на 77%: из 35 запланированных домов готовы 16. Наименьшие показатели у коммерческого многоквартирного строительства — всего 37% от плана (76 домов площадью 616 тыс. кв. метров).

В совещании также приняли участие премьер-министр Татарстана Алексей Песошин и председатель Госсовета республики Фарид Мухаметшин.



Анастасия Фартыгина