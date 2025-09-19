В России за сутки потушено 10 лесных пожаров

В борьбе с огнем задействовано 230 человек, 42 единицы техники и 5 воздушных судов

Фото: сгенерировано при помощи нейросети "Кандинский"

За прошедшие сутки на территории России было ликвидировано 10 лесных пожаров в восьми регионах страны. В настоящее время продолжаются работы по тушению восемь лесных пожаров в шести регионах.

В борьбе с огнем задействовано 230 человек, 42 единицы техники и 5 воздушных судов. Авиационный мониторинг лесопожарной обстановки осуществляют 69 воздушных судов.

В 47 регионах страны действует особый противопожарный режим. Пожароопасный сезон объявлен в 86 регионах.

По данным ведомства, с начала года 71,3% лесных пожаров было ликвидировано менее чем за сутки с момента обнаружения.

За 17 августа на территории России ликвидировано 14 лесных пожаров в 10 регионах страны.

Рената Валеева