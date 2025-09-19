«Ак Барс» обыграл в Казани «Салават Юлаев» в первом «Зеленом дерби»

Дебютная победа «барсов» в домашнем матче в сезоне

«Ак Барс» обыграл уфимский «Салават Юлаев» со счетом 3:1 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Команда Анвара Гатиятулина впервые в сезоне победила в Казани.

В составе «Ак Барса» шайбы забросили Илья Сафонов, Кирилл Семенов и Дмитрий Кателевский. У «Салавата Юлаева» отличился Владислав Ефремов. Вратарь казанцев Михаил Бердин пропустил единственную шайбу за 43 секунды до финальной сирены.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Победа стала для «Ак Барса» второй в текущем сезоне, «барсы» набрали пятое очко в шести матчах чемпионата. «Салават Юлаев» остался на последнем месте в Восточной конференции с тремя баллами.

Ранее «Ак Барс» проиграл три игры подряд в Казани, уступив «Автомобилисту» (3:6), «Металлургу» (3:6) и «Нефтехимику» (1:2).

«Ак Барс» — «Салават Юлаев» — 3:1 (0:0, 2:0, 1:1)

Голы:

1:0 — Сафонов (Карпухин, Биро, 30:33, 5х4)

2:0 — Семенов (Барабанов, Алистров, 34:51)

3:0 — Кателевский (51:54)

3:1 — Ефремов (5х4)

Зульфат Шафигуллин