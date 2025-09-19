Новости общества

07:03 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

1,5 млн рублей похитили у казанца под видом налоговой проверки

21:14, 19.09.2025

Мошенники использовали прием социальной инженерии

1,5 млн рублей похитили у казанца под видом налоговой проверки
Фото: Реальное время

В Казани произошел очередной случай мошенничества с участием злоумышленников, действующих от имени госслужб. Об этом сообщили в своем телеграм-канале МВД по Татарстану.

Все началось с телефонного звонка. Незнакомец представился работником налоговой службы и сказал, что есть проблемы с налоговой декларацией. Он попросил молодого человека перейти по ссылке и заполнить форму, а также продиктовать код из СМС.

Потом парню звонили якобы из банка и полиции. Они напугали его потерей денег и уговорили перевести все сбережения на чужие счета.

Сумма ущерба составила более 1,5 млн рублей. После перевода денег мошенникам, житель Казани понял, что его обманули, и обратился в полицию.

Ранее в Бугульме на такую же сумму обманули ветерана войны и пенсионерку.

Наталья Жирнова

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

Общество Татарстан

Новости партнеров

Читайте также