1,5 млн рублей похитили у казанца под видом налоговой проверки

Мошенники использовали прием социальной инженерии

Фото: Реальное время

В Казани произошел очередной случай мошенничества с участием злоумышленников, действующих от имени госслужб. Об этом сообщили в своем телеграм-канале МВД по Татарстану.



Все началось с телефонного звонка. Незнакомец представился работником налоговой службы и сказал, что есть проблемы с налоговой декларацией. Он попросил молодого человека перейти по ссылке и заполнить форму, а также продиктовать код из СМС.



Потом парню звонили якобы из банка и полиции. Они напугали его потерей денег и уговорили перевести все сбережения на чужие счета.

Сумма ущерба составила более 1,5 млн рублей. После перевода денег мошенникам, житель Казани понял, что его обманули, и обратился в полицию.



Ранее в Бугульме на такую же сумму обманули ветерана войны и пенсионерку.

Наталья Жирнова