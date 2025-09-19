1,5 млн рублей похитили у казанца под видом налоговой проверки
Мошенники использовали прием социальной инженерии
В Казани произошел очередной случай мошенничества с участием злоумышленников, действующих от имени госслужб. Об этом сообщили в своем телеграм-канале МВД по Татарстану.
Все началось с телефонного звонка. Незнакомец представился работником налоговой службы и сказал, что есть проблемы с налоговой декларацией. Он попросил молодого человека перейти по ссылке и заполнить форму, а также продиктовать код из СМС.
Потом парню звонили якобы из банка и полиции. Они напугали его потерей денег и уговорили перевести все сбережения на чужие счета.
Сумма ущерба составила более 1,5 млн рублей. После перевода денег мошенникам, житель Казани понял, что его обманули, и обратился в полицию.
Ранее в Бугульме на такую же сумму обманули ветерана войны и пенсионерку.
