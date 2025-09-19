Тренер «Рубина» Рахимов поделился ожиданиями от матча с «Акроном»

Специалист ожидает непростой игры на выезде

Фото: Динар Фатыхов

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов поделился ожиданиями от матча с «Акроном» в 9-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ). Специалист не ждет легкой игры, несмотря на результаты соперника.

«Акрон» занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата, команда Заура Тедеева не побеждает на протяжении четырех матчей подряд.

— Команды, находящиеся внизу, особенно опасны, я всегда об этом говорю. Футбол в исполнении «Акрона» хороший, качественный. Если мы посмотрим все последние матчи соперника, то во всех они имели моменты, но где-то им не везло. Готовиться к таким соперникам, когда их, можно сказать, приперли к стенке, сложно, такие команды будут убиваться за каждый сантиметр поля, — заявил Рахимов в разговоре с корреспондентом «Реального времени».

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Матч между «Акроном» и «Рубином» пройдет в Самаре 20 сентября в 16:45 по московскому времени. Игру в прямом эфире покажет платный телеканал «Матч Премьер».

«Рубин» после восьми сыгранных туров занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ. В прошлом сезоне казанская команда одержала четыре победы в четырех очных поединках с «Акроном» с общим счетом 10:1.

Зульфат Шафигуллин