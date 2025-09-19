Выручка от двусторонней торговли России с Китаем составила $244 млрд

Рустам Минниханов провел встречу с Пэн Цинхуа

Фото: с сайта rais.tatarstan.ru

В Казани состоялась встреча раиса Татарстана Рустама Минниханова с заместителем председателя постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Пэн Цинхуа, находящимся в России с рабочим визитом.



Рустам Минниханов на встрече заявил о высоком уровне российско-китайских отношений. В ходе беседы было отмечено, что Китай является главным торговым партнером России. По итогам прошлого года объем двусторонней торговли между странами превысил $244 млрд.

Также в ходе встречи гость поздравил Рустама Минниханова со вступлением в должность раиса Республики Татарстан и пожелал новых достижений для региона.



На данный момент интерес китайских туристов к России вырос на 30%.

Наталья Жирнова