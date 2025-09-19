Интерес китайских туристов к России вырос на 30%

Данный всплеск интереса произошел на фоне вступления в силу 15 сентября безвизового режима для граждан РФ

Фото: Динар Фатыхов

Интерес граждан КНР к поездкам в Россию возрос на фоне сообщений о потенциальном введении безвизового режима. Об этом заявил председатель ассоциации международного сотрудничества в туризме «Мир без границ» Александр Львов, пишет ТАСС.

— Наши коллеги, туроператоры из КНР, показывают, что даже само заявление [президента РФ] Владимира Владимировича Путина о том, что открывается безвизовый въезд в Россию для китайских граждан, уже повысило на 30% интерес к Российской Федерации. А количество запросов на поездки в Россию увеличилось уже в пять раз, — сообщил Львов на пленарной дискуссии форума.

Данный всплеск интереса произошел на фоне вступления в силу 15 сентября безвизового режима для граждан РФ, направляющихся в Китай. Россияне с обычным загранпаспортом теперь могут посещать страну без оформления визы сроком до 30 дней с целью бизнеса, туризма, посещения родственников или друзей.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Путин на встрече с представителем КНР во Владивостоке в сентябре заявил, что Россия также введет безвизовый режим для граждан КНР. Работа в этом направлении уже ведется.



Рената Валеева