«Ак Барс» объявил состав на матч с «Салаватом Юлаевым» в Казани

Яруллин заменил Калинюка, в воротах сыграет Бердин

Фото: Динар Фатыхов

«Ак Барс» объявил состав на матч с «Салаватом Юлаевым» в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча начнется в 19:00 по московскому времени.

В состав «Ак Барса» вернулся защитник Альберт Яруллин, который сменил Уайатта Калинюка. В первом звене вместо Ильи Сафонова и Артема Галимова сыграют Кирилл Семенов и Владимир Алистров, а во второй тройке атаки выйдут Брэндон Биро и Дмитрий Яшкин в компании с Григорием Денисенко.

В воротах «Ак Барса» с первых минут выйдет Михаил Бердин, его сменщиком заявлен Тимур Билялов.

Состав «Ак Барса»: Бердин (Билялов); Лямкин — Марченко, Барабанов — Семенов — Алистров; Миллер — Карпухин, Денисенко — Биро — Яшкин; Фальковский — Яруллин, Пустозеров — Сафонов — Галимов; Бровкин — Фисенко — Кателевский, Замалтдинов

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

«Ак Барс» проиграл четыре из пяти матчей на старте сезона КХЛ. Команда Анвара Гатиятулина не выигрывает три игры подряд — все в Казани.

«Ак Барс» и «Салават Юлаев» замыкают турнирную таблицу Восточной конференции, имея по три очка.

Зульфат Шафигуллин