На модернизацию приложения «Я — школьник» в Татарстане направили 2,7 млн рублей

Исполнителю предстоит улучшить части «Профиль» и «Расписание», раздел «Мои достижения», сервис «Школьный экопатруль»

Фото: Артем Дергунов

На модернизацию мобильного приложения «Я — школьник» в Татарстане направили 2,7 млн рублей. Заказчиком выступает Центр цифровой трансформации республики. Соответствующий тендер размещен на сайте госзакупок.

Исполнителю предстоит модернизировать части «Профиль» и «Расписание», раздел «Мои достижения», сервис «Школьный экопатруль».

Так, в клиентской части «Профиль» будет реализована автоматическая передача дат аттестационных периодов. Также исполнитель разработает функционал автоматической настройки, которая будет предусматривать применение правила округления среднего балла, и проставление в личном профиле школьника отметки о его участии во всероссийском «Движении первых».

В «Расписание» добавят отображение региональных и федеральных праздников. Выходные и каникулярные дни будут подсвечиваться в календаре красным цветом. Кроме того, пользователям будут автоматически начисляться достижения за успехи в учебе и внеклассную активность, а также за участие в «Движении первых».

В рамках модернизации исполнителю также предстоит разработать методы API для получения информации от Министерства экологии и природных ресурсов Татарстана.

Разработанные методы должны позволять:

отправлять электронные уведомления с фото— и видеоматериалами о правонарушениях в области охраны окружающей среды в стороннюю бэк-систему Министерства экологии и природных ресурсов Татарстана;

получать информацию от Министерства экологии и природных ресурсов Республики Татарстан в сервис «Школьный экопатруль».

Напомним, Минобрнауки России и Татарстан создадут цифровую платформу для развития науки. Ожидается, что это позволит повысить эффективность управления наукой, ускорить коммерциализацию научных разработок и укрепить взаимодействие между научными организациями и предприятиями реального сектора экономики.

Галия Гарифуллина