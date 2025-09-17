Минобрнауки России и Татарстан создадут цифровую платформу для развития науки
Это ускорит коммерциализацию разработок ученых и инженеров на новом уровне
На площадке форума Kazan Digital Week подписали соглашения об информационном взаимодействии между Минобрнауки России и правительством Татарстана. Подписи поставили замминистра науки и высшего образования страны Андрей Омельчук и заместитель премьер-министра республики Лейла Фазлеева.
Целью соглашения является создание и развитие регионального сегмента Татарстана в составе общероссийской цифровой платформы организаций и управления наукой.
— Мы создаем инфраструктуру, которая обеспечит сквозной цифровой контур — от исследовательской идеи в лаборатории до внедрения на производстве, — а также позволит в режиме реального времени видеть научно-технологический ландшафт страны, находить точки роста и принимать управленческие решения, основанные на актуальной и полной информации. Это в том числе ускорит и коммерциализацию разработок ученых и инженеров на качественно новом уровне, — отметил Андрей Омельчук.
Ожидается, что создание цифровой платформы позволит повысить эффективность управления наукой, ускорить коммерциализацию научных разработок и укрепить взаимодействие между научными организациями и предприятиями реального сектора экономики.
