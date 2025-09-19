Суд поддержал решение о взыскании 2,9 млн с «Казанского жирового комбината»

В ноябре 2023 года у завода прорвало трубу и сточные воды попали в землю

Фото: Михаил Захаров

Суд поддержал Росприроднадзор в том, чтобы взыскать компенсацию с «Казанского жирового комбината» за ущерб почве. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.



Сообщается, что нарушение было выявлено в ноябре 2023 года инспекторами Волжско-Камского управления Росприроднадзора. Причиной загрязнения стал прорыв трубопровода, в результате которого сточные воды попали на территорию предприятия.

Проведенные лабораторные исследования подтвердили факт загрязнения почвы. Специалисты рассчитали размер нанесенного ущерба, который превысил 2,9 млн рублей. Предприятие отказалось добровольно выплачивать эту сумму.

Сообщается, что если организация и дальше будет уклоняться от оплаты данной суммы, то материалы дела будут переданы судебным приставам для принудительного взыскания.

Ранее сообщалось, что еще одно юрлицо из Татарстана заплатит более 1,5 млн рублей за загрязнение почвы.



Наталья Жирнова