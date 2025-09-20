27 сентября в Отделении Банка России в Татарстане пройдет день открытых дверей

Посетители смогут принять участие в интеллектуальных играх, посвященных финансам, и познакомиться с принципами партнерского финансирования

Фото: Динар Фатыхов

27 сентября в Отделении Банка России в Татарстане пройдет день открытых дверей. Об этом сообщили в его пресс-службе.

В рамках мероприятия гостям расскажут, как создавалось Казанское отделение Государственного банка и как здесь хранилась часть стратегического золотого запаса Российской империи. Также посетители смогут принять участие в интеллектуальных играх, посвященных финансам, познакомиться с принципами партнерского финансирования и увидеть образцы старинных монет.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

День открытых дверей пройдет с 10:00 до 18:00. Посещение доступно только по предварительной записи. Вопросы казанцы могут задать по телефону: 8 (843) 235-05-41.

Экономика Татарстана, как и всей страны, находится в процессе адаптации к новым финансовым реалиям. Жители республики все осмотрительнее подходят к тратам, предпочитая накапливать сбережения, в то время как регулятор и финансовые институты активно работают над внедрением новых инструментов — от социальных вкладов до цифровых активов. О ключевых трендах и инициативах на основе данных Отделения Банка России — Национального банка по Татарстану — в материале «Реального времени».

Галия Гарифуллина