Больше половины казанцев используют ChatGPT в деловой переписке

Обращаются к ChatGPT 55% зумеров «иногда, чтобы проверить фактуру или получить совет»

Фото: Артем Дергунов

Больше половины казанцев — 61% — используют ChatGPT или аналогичные сервисы в деловой переписке. Об этом сообщают аналитики сервиса коммуникаций «Контур.Толк».

Обращаются к ChatGPT 55% зумеров «иногда, чтобы проверить фактуру или получить совет». При этом на постоянной основе нейросети они не применяют. Что касается миллениалов, периодически пользуются нейросетями 33% опрошенных, постоянно — 8%. Меньше всего ChatGPT доверяет поколение X — 50% его представителей никогда к нему не обращались.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

По мнению 53% казанцев, чаты и рабочие мессенджеры постепенно вытесняют устное обсуждение и краткие разговоры (смол-токи). Больше нравится коммуницировать онлайн 33% горожан. Каждый пятый — 20% — заявил, что письменная коммуникация мешает развивать навыки общения и затягивает процесс согласования.

Напомним, 27% россиян планируют сменить место работы во втором полугодии 2025 года. Исследование показало, что главная причина этого — желание получать большую зарплату, так ответили 68% участников.

Галия Гарифуллина