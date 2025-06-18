Исследование: более четверти россиян намерены сменить работу до конца года

Фото: Мария Зверева

Согласно опросу сервиса «Работа.ру», 27% россиян планируют сменить место работы во втором полугодии 2025 года. Исследование показало, что главной причиной этого является желание повысить зарплату — так ответили 68% участников. Об этом сообщили в РИА «Новости».

Многие респонденты недовольны графиком или условиями труда (37%), а около трети отметили отсутствие карьерных перспектив. Примерно 26% ищут возможности для профессионального развития, а 23% не могут найти баланс между работой и личной жизнью.

Также 18% опрошенных выразили потребность в карьерном продвижении, 11% заинтересованы в новых вызовах, а 9% указали на конфликты с коллегами или руководством как причину возможного увольнения. Интересно, что 8% готовы полностью сменить профессию.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

При этом почти треть респондентов пока не определились с планами, а 36% не намерены менять ни работу, ни сферу деятельности.

Напомним, что больше трети офисных сотрудников в России не отдыхают из-за отсутствия друзей.



Анастасия Фартыгина