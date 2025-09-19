Российские ПВО за неделю сбили 1667 украинских БПЛА

Также были сбиты четыре управляемые авиабомбы и четыре снаряда реактивной системы залпового огня HIMARS

Российские средства ПВО за прошедшую неделю сбили 1667 БПЛА Вооруженных сил Украины. Об этом сообщили в Минобороны России.

В сводке ведомства также говорится, что были сбиты четыре управляемые авиабомбы и четыре снаряда реактивной системы залпового огня HIMARS.

По данным Минобороны, за указанный период противник потерял до 380 военнослужащих, один танк, две боевые бронированные машины, 48 автомобилей и пять артиллерийских орудий. Также уничтожены 34 станции радиоэлектронной борьбы и 22 склада боеприпасов, горючего и материальных средств ВСУ.

Российские военные освободили населенные пункты Муравка в ДНР и Новоивановка в Запорожской области.

Рената Валеева