Российские ПВО за неделю сбили 1667 украинских БПЛА
Также были сбиты четыре управляемые авиабомбы и четыре снаряда реактивной системы залпового огня HIMARS
Российские средства ПВО за прошедшую неделю сбили 1667 БПЛА Вооруженных сил Украины. Об этом сообщили в Минобороны России.
В сводке ведомства также говорится, что были сбиты четыре управляемые авиабомбы и четыре снаряда реактивной системы залпового огня HIMARS.
По данным Минобороны, за указанный период противник потерял до 380 военнослужащих, один танк, две боевые бронированные машины, 48 автомобилей и пять артиллерийских орудий. Также уничтожены 34 станции радиоэлектронной борьбы и 22 склада боеприпасов, горючего и материальных средств ВСУ.
Российские военные освободили населенные пункты Муравка в ДНР и Новоивановка в Запорожской области.
