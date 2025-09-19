На бывшем заводе Toyota в Санкт-Петербурге начнут выпускать автомобили Senat

Товарный знак Senat уже используется компанией Aurus для обозначения представительского седана и лимузина

Фото: Олег Тихонов

На бывшем заводе Toyota в Санкт-Петербурге, где до начала специальной военной операции производились модели Camry и RAV4, наладят выпуск автомобилей российского бренда Senat. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники.

Планируется, что на конвейер встанут три модели Senat: два седана и внедорожник. Производство будет организовано совместно с «партнером из дружественной страны».

Стоит отметить, что товарный знак Senat уже используется компанией Aurus для обозначения представительского седана и лимузина. В линейке Aurus внедорожник носит название Komendant.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Кирилл Поляков сообщил «Ведомостям», что запуск производства запланирован на 2026 год. В настоящее время «ведется работа с партнером из дружественной страны по возобновлению выпуска автомобилей».

Изначально предполагалось, что завод возобновит работу в 2024 году в рамках соглашения между властями Петербурга и Aurus, а в качестве партнера рассматривался китайский бренд Hongqi. Однако позднее сроки запуска были перенесены.

В 2023 году Toyota передала завод в собственность государства, и предприятие получило название «Шушары-Авто». В 2023 году выручка «Шушары-Авто» составила 1,19 млн рублей, а в 2024 году увеличилась до 702,7 млн рублей за счет распродажи товарно-материальных ценностей и сдачи площадей в аренду.

Рената Валеева