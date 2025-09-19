Новости общества

В Госдуме предложили снизить ставку по семейной ипотеке до 4% при рождении третьего ребенка

10:49, 19.09.2025

Предлагаемая схема предполагает установление разных процентных ставок в зависимости от очередности рождения ребенка

Фото: Мария Зверева

В Госдуме обсуждаются варианты дифференцированного снижения ставок по программе «Семейная ипотека» в зависимости от количества детей в семье. Об этом ТАСС сообщил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

По словам Аксакова, при рождении третьего ребенка ставка по ипотеке может быть снижена до 4%. Предлагаемая схема предполагает установление разных процентных ставок в зависимости от очередности рождения ребенка:

  • первый ребенок — предлагается ставка 12%, но ниже рыночной (ведутся дискуссии о снижении до 10%);
  • второй ребенок — ставка остается на текущем уровне — 6%;
  • третий ребенок — ставка может быть снижена до 2-4%.

— Там разные «лестницы» могут быть. Есть предложение, чтобы все-таки не 12% сделать при рождении первого ребенка, а 10%, поскольку ставка снижается. Мол, 12% уже будет бессмысленно — когда примем закон, может, рыночная ставка будет 12%. Дискуссия идет, — пояснил Аксаков.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов выступил с инициативой снизить ставку по ипотеке на один процент за рождение каждого ребенка в семье.

Рената Валеева

