Депутат Милонов предложил снижать ставку по ипотеке за каждого ребенка

Фото: Дарья Пинегина

Депутат Госдумы Виталий Милонов выступил с инициативой снизить ставку по ипотеке на один процент за рождение каждого ребенка в семье. Об этом сообщило агентство URA.ru.

Милонов считает, что это может стать одной из мер поддержки российских семей. Он также предлагает не учитывать доход родителей при предоставлении льгот семьям, воспитывающим троих и более детей.

По мнению Милонова, семьи с пятью и более детьми играют важную роль в улучшении демографической ситуации в стране, поэтому они должны быть максимально защищены государством.

— Семьи, где пять и более детей, спасают демографию страны. Я за то, чтобы именно такие ячейки общества чувствовали себя наиболее защищенными. Нужно принимать отдельные меры по поддержке больших семей, которые должны стать доступны для многодетных семей без учета уровня дохода семьи, — уточнил депутат.



Олег Исаков