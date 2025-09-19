Рустам Минниханов вступает в должность раиса Татарстана — прямая трансляция
Он одержал победу на прошедших 14 сентября выборах, набрав 88,09% голосов избирателей
Рустам Минниханов вступает в должность раиса Татарстана. Торжественная церемония проходит в Большом концертном зале им. Сайдашева.
Напомним, Рустам Минниханов одержал победу на прошедших 14 сентября выборах, набрав 88,09% голосов избирателей. Он будет возглавлять республику в течение следующих пяти лет.
