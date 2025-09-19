Замглавы Зеленодольского района Татарстана отправили под домашний арест по делу о взятке
Он был задержан по подозрению в получении взятки в виде права собственности на четыре земельных участка, общая стоимость которых составляет 1,4 млн рублей
В Вахитовском суде Казани сегодня было принято решение о заключении под стражу заместителя главы Зеленодольского района Татарстана Николая Бызина, подозреваемого в получении взятки в особо крупном размере.
В итоге Бызина отправили в под домашний арест на один месяц и четыре дня, сообщает корреспондент «Реального времени» из зала суда.
Заместитель главы Зеленодольского района Татарстана Николай Бызин был доставлен в Вахитовский суд Казани под конвоем. Он был задержан по подозрению в получении взятки в виде права собственности на четыре земельных участка, общая стоимость которых составляет 1,4 миллиона рублей.
- Ему уже предъявлено обвинение по тяжкой коррупционной статье, и максимальное наказание по ч.6 ст. 290 УК РФ составляет 15 лет лишения свободы.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».