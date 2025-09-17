Новости общества

Замглавы Зеленодольского района Татарстана подозревается в получении взятки

12:23, 17.09.2025

Чиновник получил взятку в виде права собственности на четыре земельных участка

УФСБ России по Татарстану пресечена противоправная деятельность замглавы Зеленодольского района, подозреваемого в получении взятки в особо крупном размере.

Чиновник получил взятку в виде права собственности на четыре земельных участка. Взамен он оказал содействие в передаче дороги на территории района из частной в муниципальную собственность.

предоставлено пресс-службой УФСБ по РТ

СУ СКР по Татарстану возбудило уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение взятки»).

В настоящее время проводятся оперативно-разыскные мероприятия.

Рената Валеева

