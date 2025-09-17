Замглавы Зеленодольского района Татарстана подозревается в получении взятки
Чиновник получил взятку в виде права собственности на четыре земельных участка
УФСБ России по Татарстану пресечена противоправная деятельность замглавы Зеленодольского района, подозреваемого в получении взятки в особо крупном размере.
Чиновник получил взятку в виде права собственности на четыре земельных участка. Взамен он оказал содействие в передаче дороги на территории района из частной в муниципальную собственность.
СУ СКР по Татарстану возбудило уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение взятки»).
В настоящее время проводятся оперативно-разыскные мероприятия.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».