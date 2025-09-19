В двух районах Татарстана сняли карантин по бешенству животных

Карантин отменен в связи с истечением 60 дней после уничтожения последнего трупа больного животного

Фото: Реальное время

Раис Татарстана подписал указы об отмене карантина, установленного на отдельных территориях Буинского и Новошешминского районов. Указы опубликованы на сайте правовых актов.

Карантин отменен в связи с истечением 60 дней после уничтожения последнего трупа больного животного и проведением всех необходимых противоэпизоотических и профилактических мероприятий.

В Буинском районе ограничительные мероприятия отменены на территории в Большефроловском сельском поселении радиусом 30 метров от указанных географических координат, а также на территории радиусом 3 км от границ эпизоотического очага в Большефроловском и Черки-Кильдуразском сельских поселениях.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В Новошешминском районе карантин снят на территории в Утяшкинском сельском поселении радиусом 10 метров от указанных географических координат, а также на территории радиусом 3 км от границ эпизоотического очага в Утяшкинском и Зиреклинском сельских поселениях.

Указы вступили в силу со дня их подписания.

8 сентября в селе Черкасово Елабужского района Татарстана объявлен карантин из-за вспышки бешенства.

Рената Валеева