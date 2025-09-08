В Елабужском районе Татарстана ввели карантин из-за вспышки бешенства

Собака, двухлетняя овчарка, напала на хозяйку после того, как сорвалась с цепи. Через два-три дня животное скончалось, а анализы подтвердили наличие бешенства

Фото: Реальное время

В селе Черкасово Елабужского района Татарстана объявлен карантин из-за вспышки бешенства. Пострадала местная жительница, которую непривитая собака укусила за руку. Впоследствии оказалось, что она заражена вирусом. Собака, двухлетняя овчарка, напала на хозяйку после того, как сорвалась с цепи. Через два-три дня животное умерло, а анализы подтвердили наличие бешенства, сообщает телеканал ТНВ.

Хозяйка собаки считает, что вирус мог занести дикий лис.

— У нас здесь лис много. Днем их не видно, но вечерами они часто появляются, — рассказывает женщина. Рост популяции лис подтверждают и специалисты. Ранее хищников отстреливали до обнаружения очагов бешенства, но год назад ветеринарные правила изменились, и теперь отстрел возможен только после фиксации инфекции.

Арсений Фавстрицкий / realnoevremya.ru

Профилактические меры продолжаются: дважды в год раскладывают оральную вакцину для диких животных. Вакцинация домашних и сельскохозяйственных животных проводится не только в карантинной зоне, но и по всему Елабужскому району. В селе Мальцево специалисты уже привили крупный рогатый скот.

Карантин также ввели в Заинском и Сармановском районах, где были зафиксированы случаи заражения домашних собак и уличных кошек. Указ о карантине подписал глава района. Запрещены ярмарки и выставки животных, а также лечение больных и восприимчивых к вирусу животных.



Анастасия Фартыгина