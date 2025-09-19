В Татарстане зарегистрировали более 12 тыс. обращений из-за укусов клещей

Наибольшее количество зарегистрировано среди жителей Казани

Управление Роспотребнадзора по Татарстану сообщило о продолжающемся мониторинге клещевых инфекций. По состоянию на 18 сентября в медорганизации республики по поводу присасывания клещей обратились 12,4 тыс. человек, в том числе 3 тыс. детей, что соответствует среднему многолетнему уровню.

Наибольшее количество укусов зарегистрировано среди жителей Казани (5105 случаев), Набережных Челнов (965 случаев) и Нижнекамского района (732 случая).

В текущем году было исследовано 6,4 тыс. клещей, снятых с людей. Возбудители различных инфекций были обнаружены в следующих процентах:

иксодовый клещевой боррелиоз — 17% (1065 клещей);

моноцитарный эрлихиоз человека — 0,6% (38 клещей);

гранулоцитарный анаплазмоз человека — 1,3% (74 клеща);

клещевой вирусный энцефалит — 0,6% (37 клещей).

Татьяна Демина / realnoevremya.ru

Из 337 клещей, собранных в природных очагах, возбудители клещевых инфекций не были выявлены.

В Татарстане зарегистрировано 22 случая иксодового клещевого боррелиоза и 5 случаев клещевого энцефалита, из которых 2 являются местными. Укусы произошли в лесу в Высокогорском и Менделеевском районах.

С целью профилактики клещевых инфекций проведены противоклещевые обработки на площади 2961,9 га (106% от запланированных). Контроль эффективности обработок проведен на площади 2334,5 га, клещи не обнаружены.

Рената Валеева