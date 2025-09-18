Уровень одобрения автокредитов в Татарстане растет

А ставки на кредитование снижаются

Фото: Олег Тихонов

Рынок автокредитования в Татарстане демонстрирует положительную динамику. По данным «еКредит», за летние месяцы 2025 года выросли показатели как в сегменте новых автомобилей, так и в сегменте машин с пробегом.

В сегменте новых автомобилей уровень одобрения кредитных заявок вырос до 80%, что на 2% выше показателей весны 2025 года. Средняя сумма автокредита увеличилась на 324 тыс. рублей и достигла 1,78 млн рублей. Росту способствовало снижение процентной ставки до 10,9% (весной показатель составлял 15%).

Роман Хасаев / realnoevremya.ru

На рынке подержанных автомобилей уровень одобрения заявок увеличился на 5% — с 67 до 72%. Средний размер кредита вырос с 1,1 до 1,19 млн рублей. При этом процентная ставка незначительно снизилась — с 26,3 до 26%.

Эксперты рынка отмечают, что ослабление кредитных условий может стимулировать спрос на автомобили российских и китайских брендов. Существенную поддержку оказывают программы субсидирования от производителей.

В целом Татарстан вошел в тройку лидеров по выдаче автокредитов в России.

Наталья Жирнова