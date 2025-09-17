Татарстан вошел в тройку лидеров по выдаче автокредитов в России

Фото: Реальное время

Татарстан занял третье место в России по количеству выданных автокредитов в августе 2025 года, с показателем в 5,81 тыс. кредитов. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на данные Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

В целом по стране количество выданных автокредитов сократилось на 30,2% по сравнению с августом 2024 года и составило 108,9 тыс. Однако по сравнению с июлем 2025 года наблюдается рост на 10,3%. Объем выданных автокредитов в денежном выражении также снизился в годовом исчислении (на 32,1%), но показал рост к июлю (на 13,6%), достигнув 154,8 млрд рублей.

Помимо Татарстана, наибольшее число автокредитов в августе было выдано в Московской области (7,28 тыс.) и Москве (6,96 тыс.). Санкт-Петербург и Краснодарский край заняли четвертое и пятое места соответственно.

Дарья Пинегина / realnoevremya.ru

Среди 30 регионов-лидеров Татарстан вошел в число тех, где зафиксирована серьезная динамика роста выдачи автокредитов в августе по сравнению с июлем, с показателем +14,4%. Более высокие темпы роста продемонстрировали лишь Ленинградская область, Пермский и Ставропольский края, а также Нижегородская область.

Директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков отметил, что «после падения во второй половине 2024 года, обусловленного увеличением рыночных ставок и утилизационного сбора, в 2025 году выдача автокредитов стабилизировалась и постепенно восстанавливается. Это связано прежде всего с некоторым удешевлением автокредитов за счет изменения структуры рынка в пользу более бюджетных машин, а также субсидированием ставок со стороны автопроизводителей».

Средний размер выданных потребительских кредитов в Татарстане в августе 2025 года увеличился на 21,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.



Рената Валеева