Об Оззи Осборне выйдет документальный фильм

Его презентует Paramount+

Стриминговый сервис Paramount+ анонсировал выход документального фильма о легендарном рок-музыканте Оззи Осборне. Фильм расскажет о последних шести годах жизни и творчества основателя Black Sabbath.

— Создан глубоко личный портрет одной из величайших рок-звезд всех времен, подробный рассказ о том, как мир певца рухнул шесть лет назад, заставив его задуматься о том, кто он на самом деле, — сообщается в Paramount+.

Известно, что картина получила название «Оззи Осборн: отныне выхода нет» (Ozzy: No Escape from Now). Мировая премьера состоится 7 октября.



Британский певец и легенда хеви-метала Оззи Осборн скончался в июле на 77-м году жизни, всего через несколько недель после своего прощального концерта с группой Black Sabbath.



Наталья Жирнова