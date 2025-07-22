Скончался британский рок-певец Оззи Осборн

Оззи Осборн стал одним из основателей хеви-метала и добился успеха как в составе Black Sabbath, так и в сольной карьере.

Британский певец и легенда хеви-метала Оззи Осборн на 77 году ушел из жизни всего через несколько недель после своего прощального концерта с группой Black Sabbath. Он скончался в окружении семьи, которая в своем заявлении отметила, что он умер «в окружении любви», пишет Sky news.

В начале июля на сцене Villa Park музыкант в последний раз выступил с тронного места перед многотысячной толпой.

— Вы даже не представляете, что я чувствую — спасибо вам от всего сердца, — сказал он зрителям, среди которых были его любимые группы, такие как Metallica и Guns N’ Roses.

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Оззи Осборн стал одним из основателей хеви-метала и добился успеха как в составе Black Sabbath, так и в сольной карьере. Его хиты, такие как Iron Man, Paranoid и Crazy Train, стали классикой жанра. Кроме музыкальной карьеры, он прославился благодаря реалити-шоу MTV «Семейка Осборнов», которое показывало его жизнь с женой Шэрон и детьми.

Несмотря на проблемы со здоровьем, включая болезнь Паркинсона и осложнения после падения в 2019 году, Осборн продолжал выступать. Он неожиданно появился на сцене в Бирмингеме в 2022 году на закрытии Игр Содружества.

За свою карьеру музыкант был дважды включен в Зал славы рок-н-ролла и получил множество наград, включая звезду на Аллее славы в Голливуде. Оззи оставил после себя жену Шэрон и четверых детей, а также внуков.

Анастасия Фартыгина