Исследование: казанцы подрабатывают для семейных нужд и накоплений

А сумма, которую они хотят заработать на временной работе, начинается от 40 тысяч рублей

Фото: Максим Платонов

Подработка как источник заработка популярна среди казанской молодежи от 18 до 25 лет, чтобы тратить на одежду и развлечения. Об этом говорят данные исследования «Авито Подработки».

Главным критерием при выборе подработки для жителей Казани стал гибкий график — его отметила половина опрошенных. Также важны возможность совмещения с основной работой (36%) и прозрачность выплат (34%).

Большинство казанцев предпочитают равномерно распределять дополнительную работу в течение года, но четверть выбирает именно лето как сезон подработки. Основная часть дохода от подработки — 42% — направляется на накопления. Значительная доля — 35% — тратится на семейные нужды. Эта статья расходов замечена в основном у людей в возрасте 35—44 лет, которые ожидают от подработки 43,6 тыс. рублей в месяц.

Также средства от подработки расходуются на одежду и спорт, подобные траты делает чаще молодежь. Люди от 18 до 24 лет больше всего планируют заработать на временной работе, их зарплатные ожидания составляют 43,8 тыс. рублей.

На путешествия тратятся казанцы в возрасте 55—64 лет, и от подработки они ожидают не более 40 тысяч.

Наталья Жирнова