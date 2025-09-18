В Татарстане подорожали свежие овощи, фрукты и говядина

Максимальный показатель — +6,68%

Фото: Реальное время

За неделю с 8 по 15 сентября в Татарстане выросли цены на ряд продовольственных товаров. Особенно заметно подорожали свежие овощи и фрукты. Об этом свидетельствуют данные Татарстанстата.

Помидоры стали дороже на 6,68%, достигнув 106,01 рубля за кг. Огурцы подорожали на 4,48% (104,13 рубля за кг), а бананы — на 4,41% (128,98 рубля за кг). Репчатый лук вырос в цене на 2,23%, до 40,89 рубля за кг.

Среди других продуктов значительное повышение цен зафиксировано на куриные яйца и консервы мясные для детского питания — до 1,48%. В мясной категории подорожали говядина (менее чем на 1%, до 628,94 рубля за кг) и свинина (360,05 рубля за кг).

Эксперты связывают значительное удорожание овощей с сезонными факторами и изменениями в логистике поставок.

Напомним, что с 1 октября вводится маркировка спортивного питания.

Наталья Жирнова