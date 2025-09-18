Новости общества

С 1 октября вводится маркировка спортивного питания

15:18, 18.09.2025

Маркировка должна обеспечить защиту от контрафакта

Фото: предоставлено Агатой Чир

С 1 октября в России вводится обязательная маркировка спортивного питания. Постановление об этом было подписано правительством РФ.

Контроль за системой будет осуществлять Роспотребнадзор. Маркировка должна обеспечить защиту от контрафакта и позволит через приложение «Честный знак» отслеживать путь продукции.

Согласно документам, немаркированные остатки можно будет продавать до 1 февраля 2026 года. Ранее в России предложили ввести «автоштрафы» за продажу просроченной продукции.

Наталья Жирнова

