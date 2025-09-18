С 1 октября вводится маркировка спортивного питания
Маркировка должна обеспечить защиту от контрафакта
С 1 октября в России вводится обязательная маркировка спортивного питания. Постановление об этом было подписано правительством РФ.
Контроль за системой будет осуществлять Роспотребнадзор. Маркировка должна обеспечить защиту от контрафакта и позволит через приложение «Честный знак» отслеживать путь продукции.
Согласно документам, немаркированные остатки можно будет продавать до 1 февраля 2026 года. Ранее в России предложили ввести «автоштрафы» за продажу просроченной продукции.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».