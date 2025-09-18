В России могут отменить патентную систему для трудовых мигрантов

С таким предложением выступил Владимир Путин

Фото: взято с сайта kremlin.ru

Владимир Путин на встрече с лидерами фракций политических партий в Госдуме предложил рассмотреть отмену патентной системы для трудовых мигрантов.

Президент также отметил, что сфера миграции является важной в жизни граждан России. Он призвал не игнорировать проблемы данного направления.

— Это чувствительная сфера очень для граждан, и власть ни на федеральном уровне, ни на местах не должна делать вид, что проблемы не существует. Есть эти вопросы, их нужно решать, но решать невозможно будет, если не держать их в поле зрения постоянно, — сказал глава государства.

Наталья Жирнова