В России могут отменить патентную систему для трудовых мигрантов
С таким предложением выступил Владимир Путин
Владимир Путин на встрече с лидерами фракций политических партий в Госдуме предложил рассмотреть отмену патентной системы для трудовых мигрантов.
Президент также отметил, что сфера миграции является важной в жизни граждан России. Он призвал не игнорировать проблемы данного направления.
— Это чувствительная сфера очень для граждан, и власть ни на федеральном уровне, ни на местах не должна делать вид, что проблемы не существует. Есть эти вопросы, их нужно решать, но решать невозможно будет, если не держать их в поле зрения постоянно, — сказал глава государства.
Ранее на этой же встрече Путин обсудил вопрос об участниках боевых действий на госслужбе.
