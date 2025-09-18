Новости общества

Валерий Герасимов продолжит службу в Генштабе

16:39, 18.09.2025

Сообщается, что новый срок его службы составит пять лет

Фото: взято с сайта kremlin.ru

Главе Генштаба Вооруженных сил России Валерию Герасимову продлили срок службы. Об этом сообщили источники РБК, близкие к Министерству обороны.

Как сообщается, новый срок службы составит пять лет.

В настоящее время Валерий Герасимов имеет звание генерала армии. Согласно действующему законодательству, для военнослужащих такого ранга, достигших предельного возраста службы, возможно заключение нового контракта по решению президента страны.

Наталья Жирнова

