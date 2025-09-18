Центр «Бизнес против коррупции» защитил права двух татарстанских предпринимателей

Теперь казанское ООО может отсудить у Дирекции парков и скверов Казани до 2,8 млн рублей

Фото: предоставлено пресс-службой уполномоченного при главе Татарстана

В Казани состоялось XXI заседание Общественного совета АНО «Центр общественных процедур «Бизнес против коррупции». На собрании были рассмотрены две конкретные жалобы татарстанских предпринимателей.

Сообщается, что в основном темы обращений в центр касались маркировки товаров, споров по товарным знакам, разъяснений налогового законодательства и жалоб на действия госорганов.

Первая жалоба поступила от компании «КомпКазань». Фирма не смогла получить обратно задаток в 2,8 млн рублей от Дирекции парков и скверов Казани после сорвавшихся торгов по размещению фуд-траков. Эксперты нашли в документах признаки коррупции. Принято решение обратиться в прокуратуру Татарстана.

Второй случай касался предпринимателя из Нижнекамска. После ремонта дороги его компания «Марта» лишилась подъездных путей. Городские власти пообещали решить проблему, если будут юридические основания.

На собрании напомнили, что после обращения Рустама Минниханова правительство продлило сроки реализации немаркированных товаров легкой промышленности до 31 декабря 2025 года. Полностью завершить маркировку нужно будет до 1 марта 2026 года.

Напомним, что с 1 октября в стране вводится маркировка спортивного питания.



Наталья Жирнова