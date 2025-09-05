Депутаты предлагают внедрить умные датчики в систему ЖКХ

По их мнению, ошибки в платежных документах создают дополнительную финансовую нагрузку на граждан и подрывают доверие к управляющим компаниям

Фото: Максим Платонов

Представители фракции «Новые люди» в Государственной думе — Сардана Авксентьева, Владимир Плякин и Антон Ткачев — направили обращение министру строительства и ЖКХ Иреку Файзуллину. В письме содержится инициатива о внедрении автоматизированных датчиков учета в жилищно-коммунальном хозяйстве. Копия документа находится в распоряжении ИА ТАСС.

В своем обращении депутаты акцентируют внимание на проблеме некорректных начислений в квитанциях за жилищно-коммунальные услуги. По их мнению, ошибки в платежных документах создают дополнительную финансовую нагрузку на граждан и подрывают доверие к управляющим компаниям.

Парламентарии указывают, что некорректные начисления могут возникать из-за технических сбоев при формировании платежек, погрешностей при передаче показаний счетчиков и неисправностей самих приборов учета.

Авторы инициативы считают, что установка умных датчиков позволит автоматизировать сбор данных в режиме реального времени, минимизировать человеческий фактор и исключить ошибки в расчетах за ЖКУ. В связи с этим депутаты предлагают рассмотреть возможность внедрения новой системы учета.

Дмитрий Зайцев